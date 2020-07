Commissione Ue, le nuove previsioni economiche. In Italia calo da record del Pil, -11,2 per cento nel 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le nuove previsioni economiche della Commissione Ue, in Italia calo da record del Pil: -11,2 per cento nel 2020, poi una ripresa nel 2021. La Commissione europea presenta le nuove previsioni economiche per quanto riguarda gli Stati membri, e purtroppo a fare notizia è l’Italia, dove si prevede un calo da record del Pil, che dovrebbe attestarsi al -11,2% nel 2020. Di seguito il video delle previsioni economiche a cura della Commissione europea Le previsioni economiche della Commissione Ue. In Italia Pil al -11,2 per cento nel 2020 Come prevedibile, le nuove previsioni della Commissione europea fotografano una situazione disastrosa per la zona europea. E in in fondo non sorprende neanche che la situazione peggiore si dovrebbe registrare in Italia, dove si prevede un calo da record del Pil, che nel 2020 dovrebbe attestarsi al -11,2%. Nel 2021 dovrebbe ... Leggi su newsmondo

