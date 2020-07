Come Sorelle è la Big Little Lies turca? La trama di Sevgili Geçmis al via domani su Canale5 (Di martedì 7 luglio 2020) Come Sorelle è la Big Little Lies turca? Un gruppo di donne legate da un segreto, la morte di un uomo, un cadavere da occultare e una verità da tacere, sembra proprio che i punti in comune ci siano tutti così Come i numeri per portare a casa un ampio successo di ascolti. Se a questo ci uniamo il fatto che la serie tv turca è già un cult tra gli amanti del "settore", siamo sicuri che quello di Canale5 sia davvero un esperimento riuscitissimo. A confermarlo saranno gli ascolti giovedì mattina ma le prime ipotesi potremo farle già domani sera quando Sevgili Geçmis, questo il titolo originale della serie, farà il suo debutto su Canale5. L'appuntamento è fissato alle 21.30 circa con la prima puntata di Come Sorelle e gli elementi in comune con Big Little Lies verranno subito a galla soprattutto quando una donna, in ... Leggi su optimagazine

QuiMediaset_it : Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - QuiMediaset_it : Come sorelle, in prima tv assoluta, da mercoledì 8 luglio in prima serata su Canale 5 - Carolin70270912 : @neno37270531 @stefmat1824 @luigidimaio Allora che arrivino coi documenti, non pagando scafisti, ti sei chiesto com… - vikientofu : Mancano le sorelle della settima stagione, ho pensieri contrastati anche per loro. Molti. Tanto che già non mi rico… - DeckerstarOTP : RT @QuiMediaset_it: Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle -