"Come sorelle", arriva su Canale 5 la nuova serie tv (Di martedì 7 luglio 2020) Una trama che potremmo definire un miscuglio tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us: " Come sorelle " è la nuova serie Mediaset in onda da domani in prima serata su Canale 5 per un totale... Leggi su feedpress.me

QuiMediaset_it : Come sorelle, in prima tv assoluta, da mercoledì 8 luglio in prima serata su Canale 5 - zazoomblog : Come sorelle arriva su Canale 5 la nuova serie tv - #sorelle #arriva #Canale #nuova #serie - CrescenzoFilo : RT @QuiMediaset_it: Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - Giusi67006171 : RT @QuiMediaset_it: Al via domani sera in prima tv assoluta su #Canale5 #ComeSorelle - GDS_it : Estate in tv, arriva su #Canale5 la nuova serie '#Comesorelle' -