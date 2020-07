"Come se fossero mutande". Odio e insulti contro Belen Rodriguez, scatta il linciaggio dopo il bacio (Di martedì 7 luglio 2020) Non c'è dubbio, la rottura - traumatica e chiacchieratissima - tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è il super-gossip dell'estate. I rumors hanno a lungo puntato il dito contro il ballerino di Made in Sud, che la avrebbe tradita, secondo Dagospia anche con Alessia Marcuzzi. Eppure, il "primo bacio" fuori dalla coppia è stato quello rubato a Belen Rodriguez, paparazzata da Chi mentre baciava in modo incandescente Giangi Antinolfi, imprenditore campano e sua nuova fiamma. Tanto è bastato, così, a cambiare la percezione. Almeno per qualcuno. Infatti, online, sono piovuti commenti durissimi contro la showgirl argentina: "Cambia i fidanzati Come se fossero mutande". E ancora: "Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di qualche giorno, questo è il valore che danno alle relazioni". C'è poi chi chiede, cattivello: "E il traditore era ... Leggi su liberoquotidiano

Mentre Stefano De Martino trionfa in tv con Made in Sud, Belen Rodriguez scambia baci infuocati con il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napol ...

Coronavirus, tutti gli errori degli Stati Uniti che possiamo evitare di rifare in Europa

Da America First ad America Last. Gli Stati Uniti sono l'epicentro della crisi del coronavirus nel mondo. I casi accertati sono 3 milioni. Il doppio rispetto al secondo paese, il Brasile. Cinque volte ...

