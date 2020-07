Come proseguono le ricerche di Graziano Mesina, latitante da 5 giorni (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - irreperibile da cinque giorni l'ex ergastolano Graziano Mesina, 78 anni, che giovedì scorso sarebbe dovuto tornare in carcere, dopo che la Cassazione ha confermato la sua condanna a 30 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. L'ultima dimora è stata la casa di una delle sorelle a Orgosolo (Nuoro), dove aveva l'obbligo di dimora dal giugno del 2019, quando era stato scarcerato, in attesa dell'ultimo grado processuale, perché scaduti i termini di carcerazione. Il paese natio resta il fulcro delle ricerche che le forze dell'ordine hanno esteso a tutta la Sardegna centrale e oltre, con perquisizioni e verifiche - anche dall'alto, con l'elicottero - in case, ovili e campagne. Difficile pronosticare quanto durerà la caccia all'uomo, ma le forze dell'ordine stanno cercando di stringere il cerchio. Controlli ... Leggi su agi

Oppure, come si mormora in paese, per accordarsi con chi rappresenta lo Stato e la giustizia, per una consegna e un rientro in carcere dietro la garanzia di alcune condizioni. Termini che comunque non ...

