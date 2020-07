Come ha fatto il premier uscente croato a trionfare alle elezioni (Di martedì 7 luglio 2020) L’estrema destra lo voleva “al massimo Come ministro”, i socialdemocratici volevano relegarlo all’opposizione, alla fine Andrej Plenković l’ha spuntata di nuovo e meglio di sempre. Il Primo ministro croato ha incassato ieri un risultato netto, conquistando 66 seggi su 150 al parlamento di Zagabria. Non lontano dalla maggioranza assoluta di 76 seggi. Il centro sinistra subisce invece una pesante sconfitta che costerà probabilmente le dimissioni del suo leader, Davor Bernardić. Infine, un successo dell’estrema destra che tuttavia non potrà esigere posizioni di governo, mentre per la prima volta entra al Sabor una coalizione rosso-verde: è la vittoria di Možemo!, che riesce a vincere anche fuori dalla capitale. Plenković, atto due Andrej Plenković può tirare un sospiro di sollievo. La strategia di ... Leggi su linkiesta

CarloCalenda : Ma come Silvia. Sei tutto un politically correct sul tuo profilo è fai body shaming? Perché ti ho ricordato che Con… - SalernoSal : Avrò fatto almeno cento puntate di @LaSuperstoria usando la colonna sonora di C’era una volta in America. Il Novece… - HuffPostItalia : Zaia: 'Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo' - italo_mdrufy : @GabBiology333 @annaascionefoto la tv ha sempre fatto così, per abituarti a quella figura, la deride... guarda come… - imlouisfav : RT @favellare: mi urta il fatto che lui giustamente sia chiamato con il cognome mentre lei 'angela' come se fosse un'amica loro -

Ultime Notizie dalla rete : Come fatto Milano, assaltavano bancomat e rapinavano auto di lusso. Ecco come agiva la banda sgominata dalla polizia Il Fatto Quotidiano Vienna, dissidente ceceno ucciso davanti a un centro commerciale

Le forze dell’ordine austriache hanno fatto sapere che l’uomo aveva rifiutato ... le persone finite nel mirino della gang cecena e come prova delle sue parole avrebbe fornito dei messaggi ...

La nuova legge di Hong Kong e i guai per le piattaforme social internazionali

Il complicarsi della situazione politica di Hong Kong ha ripercussioni anche per le piattaforme internazionali di servizi software. Google, Facebook (WhatsApp compreso) e Twitter hanno detto di aver s ...

Le forze dell’ordine austriache hanno fatto sapere che l’uomo aveva rifiutato ... le persone finite nel mirino della gang cecena e come prova delle sue parole avrebbe fornito dei messaggi ...Il complicarsi della situazione politica di Hong Kong ha ripercussioni anche per le piattaforme internazionali di servizi software. Google, Facebook (WhatsApp compreso) e Twitter hanno detto di aver s ...