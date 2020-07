Colombia, strage per rubare la benzina: 7 morti carbonizzati e 45 feriti per l'esplosione della cisterna (Di martedì 7 luglio 2020) Spaventoso incidente in Colombia, nel comune di Pueblo Viejo, lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Cienaga. Un camion cisterna che trasportava combustibile ha avuto un incidente ed è rimasto capovolto sul ciglio della strada. A quel punto decine di abitanti della zona si sono avvicinati al veicolo con l'intento di saccheggiare la benzina. Ma proprio mentre stavano provando a prendere il carburante, il camion ha preso fuoco esplodendo e ha causato una strage in cui sono morte carbonizzate sette persone e almeno 45 gravemente ferite.Forte esplosione In Texas NoneAustria, esplosione in aeroporto con 5 feriti Turchia, esplosione di una fabbrica chimica a Istanbul Leggi su panorama

