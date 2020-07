Clan Senese, arrestato il fratello di Monica Cirinnà. La senatrice dem: “So poco della sua vita travagliata” (Di martedì 7 luglio 2020) È tra le 28 persone del Clan Senese arrestate questa mattina Claudio Cirinnà, fratello di Monica Cirinnà, nota parlamentare del Partito Democratico: per l’uomo, un 54enne, sono scattate le manette al termine dell’inchiesta sulle attività del Clan di Michele Senese, boss della camorra che a partire dagli anni ’80 ha costruito una rete di traffici nella Capitale, diventando uno dei signori della criminalità organizzata romana. Claudio Cirinnà è attualmente accusato di essere coinvolto in un affare per il riciclaggio di soldi sporchi, provenienti dalle attività illegali del Clan. Sua sorella Monica, comunque, come hanno tenuto a precisare gli inquirenti, è totalmente estranea all’inchiesta. “Apprendo con amarezza e dolore da notizie di agenzia che mio fratello sarebbe coinvolto in ... Leggi su tpi

virginiaraggi : Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per cam… - LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - petergomezblog : #Camorra a #Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Ai domiciliari (per usura) anche… - Danae0308 : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: #Roma la #mafia non esiste #Senese, maxi-operazione contro il clan: arrestato anche il fratello della… - carben2020 : RT @IlPrimatoN: Maxi operazione contro il clan Senese a Roma. Arrestate 28 persone, c'è anche il fratello della senatrice dem -