Clamoroso ribaltone del Milan contro la Juve, Leao per il 3-2 [VIDEO] (Di martedì 7 luglio 2020) Incredibile partita a San Siro tra Milan e Juventus. La squadra di Sarri sembra mettere la partita in ghiaccio, uno-due micidiale con l’azione personale di Rabiot, poi il raddoppio di Cristiano Ronaldo. Sembra fatto per i bianconeri, poi clamorosa reazione del Milan che ribalta tutto. Ibrahimovic accorcia le distanze su calcio di rigore, poi in pochi minuti il pareggio di Kessie ed il 3-2 di Leao. In basso il VIDEO dell’ultimo gol. Franck Kessié (66′) Rafael Leao (67′) Kessie and Leao catch Juventus defenders sleeping and give Milan the lead!#MilanJuve 3 AC Milan 2 Juventuspic.twitter.com/402P4NILHJ — BetAmerica (@BetAmerica) July 7, 2020 L'articolo Clamoroso ribaltone del Milan contro la Juve, Leao per il 3-2 VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Clamoroso ribaltone del #Milan contro la #Juve, #Leao per il 3-2 [VIDEO] - - cospignatelli : Il prossimo GP ci dirà molto...se Vettel dovesse continuare con queste dichiarazioni e questo andamento potremmo as… - kikkiar : Meteo: clamoroso ribaltone con CRISI DELL’ESTATE in pieno Luglio - fabiom71 : RT @paolacontini64: Non vedo l'ora. - infoitsport : Calciomercato Inter, ribaltone clamoroso | Addio tra una settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso ribaltone Clamoroso ribaltone del Milan contro la Juve, Leao per il 3-2 [VIDEO] CalcioWeb Cerignola, la spunta Pazienza per la panchina: in arrivo la fumata bianca

È in arrivo un ribaltone in casa Cerignola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOcalcioPUGLIA.com, sarebbe stata raggiunta l’intesa tra il club ofantino e Michele Pazienza: l’ex centrocampi ...

Pescara, Legrottaglie a rischio esonero: può tornare Zeman

Pescara in caduta libera e panchina a rischio per Nicola Legrottaglie: patron Sebastiani pensa al clamoroso ritorno di Zdenek Zeman. Zdenek Zeman di nuovo al Pescara? E' la pazza idea di patron Sebast ...

È in arrivo un ribaltone in casa Cerignola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOcalcioPUGLIA.com, sarebbe stata raggiunta l’intesa tra il club ofantino e Michele Pazienza: l’ex centrocampi ...Pescara in caduta libera e panchina a rischio per Nicola Legrottaglie: patron Sebastiani pensa al clamoroso ritorno di Zdenek Zeman. Zdenek Zeman di nuovo al Pescara? E' la pazza idea di patron Sebast ...