Cinecittà World, risuonano note Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – Le colonne sonore del grande Maestro venuto a mancare ieri saranno diffuse nelle sette aree a tema del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma: Cinecitta’ World, Roma, Spaceland, Far West, Aventure Land, Il Regno del Ghiaccio ed Aqua World. Cinecitta’ World e’ stato disegnato dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e musicato proprio da Ennio Morricone, cui e’ dedicata l’area western del Parco e dove da sempre si alternano durante la giornata alcune delle piu’ celebri musiche dell’indimenticabile Maestro. Morricone nel 2014 partecipo’ all’inaugurazione di Cinecitta’ World, dove ribadi’ l’importanza di saper ascoltare. Anche a Cinecitta’ World, spiega il comunicato del Parco, le note di uno dei piu’ grandi compositori di tutti i tempi continueranno a diffondere il suo messaggio. Leggi su romadailynews

