Ciak, si riparte. Riprendono le produzioni cinematografiche e televisive (Di martedì 7 luglio 2020) Ciak, si riparte. Le produzioni cinematografiche e televisive, anch’esse bloccate dal lockdown, potranno ripartire. Il via libera è arrivato sulla base di un protocollo proposto da Anica, Agis e altre associazioni di categoria di produzione e concordato con i sindacati, che ha incassato il placet dei Ministeri per i beni e le attività culturali, di quello del Lavoro e di quello della Salute e, per la parte tecnica, dell’Inail.Anche sul set di film, fiction e serie tv ovviamente, bisognerà rispettare le regole anti Covid. Chi potrà farlo - ad esempio, troupe e tecnici, trucco e parrucco - dovrà indossare mascherina e dispositivi di protezione individuale mentre gli attori, che certo non potranno lavorare con naso e bocca coperti e difficilmente potranno restare a un metro gli uni dagli altri come prevede la regola del distanziamento fisico, ... Leggi su huffingtonpost

Cineturismo torna il bando "Ciak in Lombardia"

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, presenta “Ciak #inLombardia – Lombardia riparte”, pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bur ...

