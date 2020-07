Christian Vieri ha occhi solo per lei: la foto su Instagram con Stella (Di martedì 7 luglio 2020) Christian Vieri ha occhi solo per lei: l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto con Stella, la sua prima figlia, mostrando un lato di sé da papà premuroso e tenerissimo. Come un genitore qualsiasi in vacanza, si gode la compagnia della sua bambina: lo scatto vede Vieri in piscina, con gli occhi innamorati, pronto a spingere il materassino su cui è seduta Stella, avuta dalla moglie Costanza Caracciolo. Tra le foto del suo passato calcistico e qualche raro scatto con la moglie, sul profilo Instagram di Vieri ha fatto capolino l’istantanea con la figlia: Christian e Costanza desiderano tutelare al meglio delle loro possibilità la privacy delle loro bambine, ed è per questo che non appaiono quasi mai le bambine tra le foto sia di Vieri che della Caracciolo. Non sono mancati i commenti dei fan, che hanno notato il lato così ... Leggi su dilei

