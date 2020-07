Christian Abbiati, da quel prestito alla Juve alla lite con Bacca fino all’assenza alle prime visite mediche (Di mercoledì 8 luglio 2020) Christian Abbiati compie 43 anni. Inizia la carriera al Monza ma la prima grande esperienza è con il Milan, diventa un grande protagonista proprio tra i pali della porta rossonera. Poi altre esperienze al Genoa, Juventus, Torino ed Atletico Madrid ma il cuore lo riporta nuovamente al Milan. Il 14 maggio 2016 annuncia il ritiro dal calcio giocato alla fine della stagione, con i rossoneri 380 partite e 8 trofei vinti in 15 anni, tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea. Il 14 giugno 2017 torna al Milan come team manager, nel 2018 lascia l’incarico. Famoso un episodio nel ‘Trofeo Berlusconi’: contatto tra Kakà e Buffon, con la conseguente lussazione per il portiere della Juve. Mesi di stop, allora il Milan, per scusarsi, prestò il suo secondo, Christian Abbiati, ai bianconeri. Abbiati ... Leggi su calcioweb.eu

In vista dell'imminente match contro il Milan, la Juventus ha voluto rievocare un piacevole ricordo ai suoi tifosi. Mediante i propri social, i bianconeri hanno infatti riesumato il gol da cineteca me ...

