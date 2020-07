Chirurgo primario sospeso a Varese: “È omofobo, ha insultato un paziente gay” (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Il ddl Zan-Scalfarotto, quello per inasprire le pene contro l’«omotransfobia», è ancora in discussione al parlamento, ma i suoi effetti già iniziano a sentirsi. A Varese è stato sospeso un primario per un presunto caso di «omofobia». Il Chirurgo pretesamente «omofobo» era operativo presso l’azienda sanitaria Sette Laghi, all’ospedale di Cittiglio, piccola cittadina della provincia varesotta. Stando a quanto riportato dal Tgr Lombardia, l’episodio risalirebbe al 25 marzo, cioè in piena emergenza coronavirus. Il primario, durante un’operazione a un paziente omosessuale, avrebbe detto: «Non è giusto che in questo periodo di emergenza io debba perdere tempo per operare questi fr**i di me**a o si impegnino le sale per fare le Ivg interruzioni volontarie di ... Leggi su ilprimatonazionale

StalkerSaraiTu : CONTRORDINE! Poco fa abbiamo criticato il primario per le sue frasi omofobe. Il Primato Nazionale (non vi piace? No… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il medico avrebbe protestato perché, in piena emergenza coronavirus, era stato costretto a fare un intervento chirurgico al… - SebyRusso3 : RT @IlPrimatoN: Il medico avrebbe protestato perché, in piena emergenza coronavirus, era stato costretto a fare un intervento chirurgico al… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Il medico avrebbe protestato perché, in piena emergenza coronavirus, era stato costretto a fare un intervento chirurgico al… - IlPrimatoN : Il medico avrebbe protestato perché, in piena emergenza coronavirus, era stato costretto a fare un intervento chiru… -

Ultime Notizie dalla rete : Chirurgo primario Chirurgo primario sospeso a Varese: “È omofobo, ha insultato un paziente gay” Il Primato Nazionale All’ospedale di Borgo San Lorenzo, primo intervento sulle varici con procedura mininvasiva di termoablazione

Per la prima volta la scorsa settimana all’ospedale del Mugello, il team del dottor Aldo Alberti, referente della chirurgia per il presidio di Borgo San Lorenzo, ha eseguito un intervento mininvasivo ...

Ospedale di Borgo S.Lorenzo, primo intervento sulle varici con procedura mininvasiva

Per la prima volta la scorsa settimana all’ospedale del Mugello, il team del dottor Aldo Alberti, referente della chirurgia per il presidio di Borgo San Lorenzo, ha eseguito un intervento mininvasivo ...

Per la prima volta la scorsa settimana all’ospedale del Mugello, il team del dottor Aldo Alberti, referente della chirurgia per il presidio di Borgo San Lorenzo, ha eseguito un intervento mininvasivo ...Per la prima volta la scorsa settimana all’ospedale del Mugello, il team del dottor Aldo Alberti, referente della chirurgia per il presidio di Borgo San Lorenzo, ha eseguito un intervento mininvasivo ...