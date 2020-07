Chicago PD 6 triplica su Italia1 con tre donne vittime, solo un caso? Anticipazioni episodi del 7 e 14 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Chicago PD 6 torna in onda con tre episodi nel prime time di Italia1 e con altrettante vittime tutte donne, solo un caso? In questo momento in cui il politicamente corretto si sta insinuando dappertutto rovinando il cinema e le serie tv e limitando al massimo gli sceneggiatori e le loro storie, qualcuno potrebbe storcere il naso scoprendo che i ben tre episodi di questa sera avranno altrettante vittime donne per un totale di due rapimenti, che non si sa come andranno a finire, e un omicidio. Perché nemmeno un uomo? Siamo sicuri che le polemiche non mancheranno ma lungi da noi fare le pulci agli sceneggiatori delle serie, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo in questo periodo, il nostro era solo dovere di cronaca. Detto questo vediamo insieme, cosa succederà in Chicago PD 6 questa sera. La serie tornerà in onda dopo il debutto e il crossover ... Leggi su optimagazine

