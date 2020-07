Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della terza puntata | 7 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della prima puntata 30 giugno Questa sera, martedì 7 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la terza, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di Cattivi ragazzi, Giro di Pattuglia e Padri e Figli. Chicago PD 6, la trama della terza puntata In Cattivi ragazzi, terzo episodio di Chicago PD 6, vediamo la banda che terrorizza il Little Village fare un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago. La squadra scoprirà che il rapimento era solo una messa in scena e che la ragazza ha una relazione con uno dei rapitori. Intanto Voight e Platt chiedono aiuto alla sovraintendente Katherine Brenna ... Leggi su tpi

zazoomblog : Chicago P.D stasera in tv: 3 episodi ecco tutte le anticipazioni - #Chicago #stasera #episodi #tutte - CorriereCitta : Chicago P.D stasera in tv: 3 episodi, ecco tutte le anticipazioni - zazoomblog : Chicago Fire 7- Anticipazioni 1 luglio: lerrore di Stella avrà gravi conseguenze - #Chicago #Anticipazioni… - zazoomblog : Chicago Fire 7 e Chicago PD 6 su Italia1 tra morti e crossover con un doppio appuntamento: anticipazioni 30 giugno… -