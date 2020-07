Chicago P.D stasera in tv: 3 episodi, ecco tutte le anticipazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Questa sera, martedì 7 luglio, andrà in onda in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con Chicago P.D, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dell’Unità di intelligence, guidata dal tenente Hank Voight, del distretto 21 della Polizia di Chicago. Chicago P.D: anticipazioni episodi di stasera Nel primo episodio dal titolo ‘Cattivi ragazzi’ la banda che terrorizza il Little Village fa un’altra rapina, uccide il proprietario del negozio e rapisce la ragazza, figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago, Valerie Gilchrist. Evan Gilchrist offre una ricompensa di cinquecentomila dollari per il ritrovamento della figlia. Grazie ad un netturbino, Valeria viene ritrovata ma la giovane non fornisce nessun dettaglio sui rapinatori. Solo con un pò di pressione il tenente riesce ad ottenere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 7 luglio, su Italia 1

Stasera in tv 7 luglio 2020. Puntuale come ogni martedì l’appuntamento con #cartabianca e la conduttrice Bianca Berlinguer su Rai 3. TV8 trasmette invece l’ultimo film della saga Lo Hobbit, intitolato ...

