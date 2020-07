Chicago Fire 7, anticipazioni puntate in onda mercoledì 8 luglio, su Italia 1 (Di martedì 7 luglio 2020) Chicago Fire 7, anticipazioni, trame delle puntate in onda mercoledì 8 luglio alle 21:20 su Italia 1. Dopo lo speciale doppio appuntamento della scorsa settimana, realizzato per trasmettere nell’ordine giusto il crossover presente nel secondo episodio, Chicago Fire e Chicago PD si sdoppiano in due serate, e andranno in onda con tre episodi a serata. L’appuntamento è quindi per mercoledì luglio su Italia 1 alle 21:30, con tre nuovi episodi della settima stagione di Chicago Fire. La settima stagione è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana, ecco un promo e cosa succederà stasera:  Chicago Fire 7 anticipazioni puntata in onda mercoledì 8 luglio 7×03 – Inganni. Un SUV, con a bordo padre e figlio, precipita, ma la squadra 51 salva entrambi. La madre però accusa il marito ... Leggi su dituttounpop

MLS, altro stop: rinviata Nashville-Chicago per 5 giocatori positivi al covid

Dopo il ritiro dell'FC Dallas a causa di 10 positivi fra i calciatori, è stata rinviata la gara del girone A fra Nashville e Chicago Fire: al loro arrivo a Orlando, cinque calciatori del Nashville ...

MLS, altro stop: rinviata Nashville-Chicago per 5 giocatori positivi al covid

Dopo il ritiro dell'FC Dallas a causa di 10 positivi fra i calciatori, è stata rinviata la gara del girone A fra Nashville e Chicago Fire: al loro arrivo a Orlando, cinque calciatori del Nashville ...