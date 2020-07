Chiariello: "Le milanesi scomparse da almeno 10 anni, il campionato è morto e sepolto” (Di martedì 7 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Avrei dovuto chiedere una lapide al becchino: campionato che sembra morto e sepolto. Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Avrei dovuto chiedere una lapide al becchino: campionato che sembra morto e sepolto. Abbiamo lottato per ...L'EditoNuovo di Chiariello prosegue: "Presidenti stranieri che non capiscono ... Inter che rischia persino il terzo posto, se queste sono le corazzate milanesi che sono scomparse da 10 anni, noi ...