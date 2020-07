Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio (Di martedì 7 luglio 2020) Nella notte il consiglio dei ministri ha partorito quella che Giuseppe Conte ha definito «la madre di tutte le riforme»: il decreto semplificazione. Conosciamo il testo in entrata, non quello in uscita che secondo tradizione di questo governo può cambiare ancora per molti giorni prima di giungere stremato alla firma del Capo dello Stato. C'è una fondata probabilità che quel testo si complichi ancora di più. Ma già così è un capolavoro. Spiace rovesciare sui nostri poveri lettori geroglifici che non possono trovare traduzione, ma è il solo modo per fare capire che testa ha chi ci governa. Ecco qualche esempio. Volevano un po' sveltire gli appalti sulla documentazione antimafia oggi necessaria. Hanno pensato di semplificare così: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto ... Leggi su iltempo

leonemaschio : RT @tempoweb: Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @tempoweb: Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio - tempoweb : Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamatelo decreto Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio Il Tempo