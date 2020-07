“Chi mi infanga lo attendo in Tribunale”: Pierluigi Diaco, retroscena sullo scontro con Alberto Matano (Di martedì 7 luglio 2020) Pierluigi Diaco torna a parlare di Alberto Matano Da qualche giorno non si fa altro che parlare del confronto che Pierluigi Diaco ha avuto con Alberto Matano. Il conduttore di Io e Te sui suoi canali social ha accusato il collega ritenendolo responsabile dell’allontanamento di Lorella Cuccarini da La vita in diretta. Lo sfogo del giornalista ha scatenato una serie di reazioni e polemiche. A distanza di una settimana Diaco è tornato sull’argomento, facendo delle nuove confessioni e più dettagliate del suo incontro con l’ex volto del Tg1. Su Twitter il presentatore Rai ha scritto: “Dimenticavo: se qualcuno è curioso di sapere la data del confronto con Alberto Matano è il 23 Giugno 2020…”. In poche parole Diaco sembra non avere nessuna intenzione di far marcia indietro su tale vicenda, svelando altri clamorosi retroscena. Il ... Leggi su kontrokultura

DonnaGlamour : Diaco furioso: “Con chi mi infanga me la vedrò in tribunale” - GiuseppeGp86g : @giusyoni Sì avevo. Questi discorsi li ho sentiti anch'io in passato. E per l'appunto posso dirti che non è vero ch… - David77692706 : RT @naif21714540: Non capirò mai chi infanga gli altri per emergere..lo trovo di una bassezza infinita..Non faccio gruppo, non lusingo per… - PeluchaM : @siceid @CarloTromby @redshit69 @LegaSalvini Chi infanga il tricolore sono quelli che impediscono LE LIBERE VOTAZIO… - naif21714540 : Non capirò mai chi infanga gli altri per emergere..lo trovo di una bassezza infinita..Non faccio gruppo, non lusing… -

