Chi Magazine conferma la storia tra Belen Rodriguez e Gian Maria Antinolfi: le foto

Se quella lanciata da Dagospia era solo un'ipotesi, il settimanale Chi ha confermato tutto con alcune foto: Belen Rodriguez e Gian Maria Antinolfi stanno insieme. Il profilo social del settimanale, infatti, ha pubblicato alcune foto delle scoop che da domani sarà in tutte le edicole. Sul profilo Instagram di Chi Magazine leggiamo: SOLO SU "CHI": I BACI APPASSIONATI FRA Belen Rodriguez E Gian Maria Antinolfi A CAPRI, E' LUI IL NUOVO UOMO DELLA SHOWGIRL. Sul numero di "Chi" in uscita domani un clamoroso scoop attesto da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: i baci infuocati fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gian Maria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli ...

Mentre Stefano De Martino trionfa in tv con Made in Sud, Belen Rodriguez scambia baci infuocati con il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napol ...

