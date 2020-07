Chi ha bombardato la base aerea libica di al-Watiya? (Di martedì 7 luglio 2020) Nella notte tra il 4 ed il 5 luglio un raid aereo ha colpito la base aerea di al-Watiya, a est della capitale libica di Tripoli e circa a 25 chilometri dal confine con la Tunisia. L’aeroporto militare è stato conquistato il 18 maggio scorso dalle truppe del Gna, il governo di accordo nazionale di … Chi ha bombardato la base aerea libica di al-Watiya? InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultron65 : RT @agenzia_nova: Sale la tensione in #Libia dopo il misterioso raid aereo che ha colpito gli asset militari della #Turchia nella base aere… - agilex2 : RT @agenzia_nova: Sale la tensione in #Libia dopo il misterioso raid aereo che ha colpito gli asset militari della #Turchia nella base aere…

Ultime Notizie dalla rete : Chi bombardato Chi ha colpito gli interessi turchi in Libia? Il bombardamento ad al Watiya Formiche.net Chi ha colpito gli interessi turchi in Libia? Il bombardamento ad al Watiyah

Chi ha attaccato i turchi ad al Watiyah? Probabile raid aereo emiratino contro gli interessi di Ankara in Libia. Le contese geopolitiche e le linee rosse nella partita libico-mediterranea Dal Gna, il ...

