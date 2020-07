Chi è Mariana Rodriguez, la nuova fiamma di Stefano De Martino secondo Chi (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco chi è Mariana Rodriguez, la presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino Al centro del gossip nelle ultime ore Mariana Rodriguez, fotografata dal settimanale Chi insieme a Stefano De Martino nel weekend a Napoli, stando alla nota rivista diretta da Alfonso Signorini ci sarebbe un flirt in corso tra i due. Mariana Rodriguez è nata il 5 marzo 1991 a Caracas. Nel 2010 si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella, ha collaborato con importanti brand internazionali. Nel 2012 ha provato a diventare una delle veline di Striscia la notizia ma non ha superato le fasi finali. Sempre nel 2012 ha posato per un book fotografico per il noto marchio di abbigliamento X-Cape Urban Fashion. La Rodriguez ha fatto il suo debutto come attrice nel 2014, nel film di Neri Parenti ‘Ma tu di che segno 6?’. Pochi mesi dopo ha ... Leggi su nonsolo.tv

