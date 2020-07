Cherry, i fratelli Russo: "Il film è quasi finito, a breve arriverà il trailer" (Di martedì 7 luglio 2020) I fratelli Russo hanno parlato della situazione di Cherry, il nuovo film con protagonista Tom Holland, anticipando l'arrivo del trailer. Cherry sarà il nuovo film diretto dai fratelli Russo con protagonista Tom Holland, la giovane star di Spider-Man, e i due registi hanno assicurato che il trailer arriverà molto presto. I due filmmaker hanno infatti continuato a lavorare al progetto che avrebbe inizialmente debuttare prima della fine del 2020. Joe Russo ha svelato: "Siamo nella fase della composizione delle musiche, quindi in circa un mese finiremo il mix del sonoro. La colonna sonora dovrebbe essere realizzata tra circa due settimane. Stiamo andando in profondità e arrivando al punto in cui il film sarà completato. Ci mancano un po' di settimane". ... Leggi su movieplayer

