Chelsea, la lunga lista dei partenti da Stamford Bridge: le opportunità da cogliere (Di martedì 7 luglio 2020) Il Chelsea sta lasciando partire molti dei suoi giocatori nell'ottica di un rinnovamento totale della squadra. Frank Lampard vuole allestire una rosa giovane e competitiva, e per farlo servono liquidità provenienti dai giocatori in uscita.LO STILE LAMPARDcaption id="attachment 829326" align="alignnone" width="1024" Lampard (getty images)/captionFrank Lampard vuole imporre il suo stile all'interno del Chelsea. L'ex centrocampista dei Blues intende costruire una rosa giovane e talentuosa, con giocatori provenienti dal vivaio ma non solo. I giocatori di esperienza da inserire all'interno della squadra serviranno per dare concretezza ad un club che avrà tanta fisicità e gioventù. Ciò potrà essere possibile soltanto se la società londinese riuscirà a liberarsi degli attuali esuberi, che attualmente occupano un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Chelsea, la lunga lista dei partenti da Stamford Bridge: le opportunità da cogliere - - Birillooo : Conte il primo anno non aveva una squadra per competere ne alla Juve ne al Chelsea. Cmq ancora 8 partite è lunga pr… - PaliilaP : #Telles o #Digne li preferirei di gran lunga ad #EmersonPalmieri o #Gosens. Poi #Alaba sarebbe tutto un altro disco… - ludovica1000 : @Maggico7 @romeoagresti @GoalItalia Nicolussi ma anche e soprattutto Fagioli direi, di gran lunga i 2 giocatori + t… - DocStrowman : RT @PandArancio: Se vuoi vincere non puoi prendere uno solo perchè 'Vabbè meglio di Biraghi', uno migliore di biraghi lo trovi in qualsiasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea lunga Chelsea, la lunga lista dei partenti da Stamford Bridge: le opportunità da cogliere ItaSportPress Inter scatenata: trattativa avviata con il Chelsea per Emerson Palmieri

L'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid è soltanto il primo di una lunga lista di acquisti che l'Inter compirà durante la sessione estiva di calciomercato, fondamentale per rinforzare una rosa che n ...

Antonio Conte non fa il miracolo come con Juventus e Chelsea, l'Inter affonda

Antonio Conte aveva abituato bene i tifosi e i dirigenti: scudetto al primo colpo da allenatore della Juventus (ereditata dopo due settimi posti) nel 2011 strappandolo al Milan di Ibrahimovic e Thiago ...

L'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid è soltanto il primo di una lunga lista di acquisti che l'Inter compirà durante la sessione estiva di calciomercato, fondamentale per rinforzare una rosa che n ...Antonio Conte aveva abituato bene i tifosi e i dirigenti: scudetto al primo colpo da allenatore della Juventus (ereditata dopo due settimi posti) nel 2011 strappandolo al Milan di Ibrahimovic e Thiago ...