Che Dio Ci Aiuti, quando ricomincia: l’annuncio di Elena Sofia Ricci [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Come ogni serie televisiva in programma per questa primavera, anche la sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti fu costretta lo scorso marzo a mettere da parte i propri programmi per tornare sul set. Da tempo pronta per essere girata, la nuova tornata di episodi del popolarissimo serial Rai avrebbe in teoria dovuto centrare la registrazione negli scorsi mesi, per poi andare in onda a fine anno. A questo punto non è più pensabile provare a centrare un’uscita prima del 2021; nonostante ciò, il team si è già messo al lavoro, pronto a sfidare il Covid e ripartendo con le riprese. A dare l’annuncio dell’attesa ripartenza del suo Che Dio Ci Aiuti è stata proprio Elena Sofia Ricci, protagonista assoluta della serie e ora finalmente tornata sul set. Reduce dal successo di Vivi e Lascia Vivere, la star è ora concentrata sulla sua ... Leggi su velvetgossip

Pontifex_it : La fede ci fa camminare con Gesù sulle strade del mondo, nella certezza che la potenza del suo Spirito piegherà le… - Eurosport_IT : Dopo la rapina, Franck #Ribéry minacca di lasciare Firenze, la moglie: 'Avete preso le scarpe di mia figlia, avete… - Pontifex_it : La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e risurrezione di… - solmimmo : La ripresa delle due A. Azzolina-Arcuri. Ormai l'unico che ci può salvare è Dio. Preghiamo. #decretosemplificazioni… - KINGPRIMO : Per la famiglia, il patrimonio e le persone italiane che amano la mia musica. Grazie e Dio ti benedica??????. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio Cominciate le riprese di “Che Dio ci aiuti 6”, Azzurra e suor Angela ancora insieme Tv Sorrisi e Canzoni Morricone, ultimo ciak. Ciao Maestro (il più grande dell’ultimo sessant’Ennio), grazie per le tante emozioni in musica che ci hai regalato

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano ...

God of War sta per diventare un libro per bambini

A settembre God of War diventerà un libro per bambini, chi se lo sarebbe mai aspettato dalla violentissima serie di Sony Santa Monica? God of War diventerà un libro per bambini. Non è uno scherzo. Lo ...

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano ...A settembre God of War diventerà un libro per bambini, chi se lo sarebbe mai aspettato dalla violentissima serie di Sony Santa Monica? God of War diventerà un libro per bambini. Non è uno scherzo. Lo ...