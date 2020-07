Che Dio ci aiuti 6, Elena Sofia Ricci sul set della sesta stagione per i nuovi episodi (Di martedì 7 luglio 2020) Elena Sofia Ricci è finalmente potuta tornare sul set di Che Dio ci aiuti 6. Le riprese sarebbero dovute iniziare in primavera, ma l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha, come noto, fatto slittare i piani. Ora, però, è tempo di rimettersi al lavoro e l’attrice, che interpreta Suor Angela, ha postato uno scatto insieme a Francesca Chillemi, che nella fortunata fiction di Rai 1 (attualmente in onda con le repliche della quinta stagione) veste i panni di Azzurra: “Arieccoci” scrive Elena Sofia Ricci. View this post on Instagram Arieccoci… #cheDiociaiuti @chediociaiuti official @francescachillemi A post shared by Elena Sofia Ricci OfficialPage (@ElenaSofiaRicci officialpage) on Jul 1, 2020 at 4:16am PDT Che Dio ci aiuti 6, ritorni e new entry nel cast della sesta stagione Quando va in onda ... Leggi su tvzap.kataweb

