Centeno: “Non a un ritorno alla cieca del Patto di Stabilità” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – No a un ritorno “alla cieca” delle regole del Patto di Stabilità e crescita, sì a una loro modifica in modo da evitare una recessione sempre più probabile in un’eurozona colpita dalla pandemia Covid-19. Lo sostiene il presidente uscente dell’Eurogruppo Mario Centeno, avvertendo che “nelle circostanze attuali sarebbe irrealistico e danneggerebbe la credibilità” dell’architettura stessa delle regole UE, e rischierebbe di far ricadere l’eurozona in recessione. Secondo Centeno, la pausa nell’applicazione di queste regole decisa per fronteggiare la crisi economica e sanitaria da coronavirus, è anche l’occasione per ripensarle, a partire dalla limitazione al 60% del rapporto tra debito pubblico e Pil, che per alcuni Paesi (Italia in primis) sarà ancora più lontana ... Leggi su quifinanza

