Celta Vigo-Atletico Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Celta Vigo-Atletico Madrid è il match valido per la trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020. Padroni di casa che si trovano in una complicata situazione di classifica: il sedicesimo posto con soli sei punti di vantaggio sul Maiorca è ormai da tempo un campanello d’allarme soprattutto perché nelle ultime tre partite la squadra non é riuscita a trovare la vittoria. I colchoneros sono invece chiamati a confermarsi per non rischiare di perdere il terzo posto: con cinque punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine la formazione di casa è molto vicina a chiudere l’obbiettivo e confermare la posizione attuale. La banda del Cholo è imbattuta da dodici partite, con sette vittorie e cinque pareggi. La sfida è in programma alle ore 22:00 di oggi, martedì 7 luglio, e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Leggi su sportface

