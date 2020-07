Catwoman, Joker & Co i cattivi meglio riusciti nei film di Batman (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel corso della sua lunga carriera, Batman ha affrontato i più grandi cattivi nelle storie dei supereroi, ma non tutti nelle varie trasposizioni cinematografiche sono stati all’altezza dei supercriminali che lo hanno combattuto nelle serie a fumetti. In alcuni film abbiamo assistito a interpretazioni leggendarie che hanno portato gli attori che li hanno impersonati a vincere l'Oscar, in altri i cattivi hanno contribuito all’insuccesso parziale o totale di alcuni episodi. In particolare, i fan considerano Batman & Robin del 1997 uno tra i peggiori film di questo genere. Nell’universo dei supereroi, Batman è diverso da tutti gli altri (e Christian Bale ne è stato il migliore interprete), perché non ha poteri, non è figlio di un dio e non viene da un pianeta alieno. È un uomo ordinario, anche se smodatamente ricco, che usa la ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Catwoman Joker I cattivi meglio riusciti nei film di Batman GQ Italia «Batman» di Tim Burton stasera in tvIl cachet record di Jack Nicholson e la Batmobile con i fanali della Ferrari. I 15 segreti

Stasera va in onda (ore 21 - Iris) "Batman", pellicola diretta nel 1989 da Tim Burton. Si tratta della prima pellicola sull'uomo-pipistrello prodotta dalla Warner Bros: il celebre supereroe della Dc C ...

The Batman: nessuna competizione con la trilogia di Nolan

Tra dettagli trapelati e dichiarazioni ufficiali, sappiamo bene che il tono di The Batman sarà noir e lo sguardo sul personaggio abbastanza “oscuro”: in una recente intervista però, il direttore della ...

Stasera va in onda (ore 21 - Iris) "Batman", pellicola diretta nel 1989 da Tim Burton. Si tratta della prima pellicola sull'uomo-pipistrello prodotta dalla Warner Bros: il celebre supereroe della Dc C ...Tra dettagli trapelati e dichiarazioni ufficiali, sappiamo bene che il tono di The Batman sarà noir e lo sguardo sul personaggio abbastanza “oscuro”: in una recente intervista però, il direttore della ...