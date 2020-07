Castelpoto scatenato: colpo dalla serie D, idea Fiscariello per la difesa (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi candida ad essere la regina del mercato. Il Castelpoto dopo l’ingaggio dell’attaccante Valentino Simone, nella tarda serata di ieri ha definito la trattativa che colorerà di giallorosso Fabio Varricchio, classe ’95, ultima stagione in serie D al San Tommaso dei fratelli Cucciniello. Varricchio, che nel Sannio ha già indossato la maglia del Torrecuso nel 2015, è un vero colpaccio per la categoria: il ds Muccio si è fiondato sul ragazzo convincendolo a sposare il progetto. In passato il terzina ha indossato le casacche di Arzachena, Pistoiese e Siena. Per completare il pacchetto arretrato, il Castelpoto ha chiaro l’obiettivo: è Alessandro Fiscariello, un lusso per la categoria. Dopo le stagioni top con la Forza e Coraggio e con il Ponte ’98, Fiscariello sposerebbe un nuovo ... Leggi su anteprima24

