Cassino, l’ospedale rischia il depotenziamento: Sindaci in trincea e lenzuola alle finestre (Di martedì 7 luglio 2020) L’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dopo aver rappresentato un importante presidio nella lotta al coronavirus per l’area a sud della Ciociaria, rischia oggi un clamoroso depotenziamento. A far risuonare il campanello d’allarme nelle ultime ore sono stati alcuni Sindaci del territorio di riferimento del nosocomio, che serve un bacino di utenza di oltre 150mila persone, su tutti Arturo Gnesi, primo cittadino di Pastena, e l’ex consigliere comunale di Cassino Carmine di Mambro. Quest’ultimo nei giorni scorsi aveva lanciato una singolare iniziativa invitando la popolazione della Città martire ad esporre lenzuoli bianchi a finestre e balconi in segno di protesta contro il possibile depauperamento dei servizi del “Santa Scolastica”. E la risposta della gente c’è stata, forte e chiara, con quei lenzuoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

