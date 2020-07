Caso Under, l'incidente diplomatico tra Roma e Napoli frena la trattativa (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo quanto riportato ieri da Republica, il Napoli aveva mosso nei confronti della Roma un'accusa per aver portato troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, provocando la reazione stizzita da casa giallorossa. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Caso Under, l'incidente diplomatico tra Roma e Napoli frena la trattativa - AisaAle : @beniapiccone @Parrella79 Premetto sono Under 50 ma nn capisco la logica di questo tweet, gli over 50 per caso nn pagano le tasse ??? - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: #Venerato a #CN24: '#Callejon? Per il Napoli caso quasi chiuso. #Under a 20mln può essere preso, ma non è pista calda. Ri… - CannavoFabio : #Venerato a #CN24: '#Callejon? Per il Napoli caso quasi chiuso. #Under a 20mln può essere preso, ma non è pista cal… - news24_napoli : Venerato a CN24: "Callejon? Per il Napoli caso quasi chiuso. Under… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Under Caso Under, l'incidente diplomatico tra Roma e Napoli frena la trattativa Tutto Napoli Caso Under, l'incidente diplomatico tra Roma e Napoli frena la trattativa

Secondo quanto riportato ieri da Republica, il Napoli aveva mosso nei confronti della Roma un'accusa per aver portato troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, provocando la reazi ...

Coronavirus Lombardia, ex medico Alzano: "Lastra sospetta già il 15 febbraio"

"Non sono un intenditore, ma qualcosa non andava. Quindi ho chiamato un internista di Medicina, esperto. Ha guardato la lastra e ha detto 'questa per me è Sars-cov'. Poi il paziente è andato in repart ...

Secondo quanto riportato ieri da Republica, il Napoli aveva mosso nei confronti della Roma un'accusa per aver portato troppe riserve sugli spalti, violando il protocollo sanitario, provocando la reazi ..."Non sono un intenditore, ma qualcosa non andava. Quindi ho chiamato un internista di Medicina, esperto. Ha guardato la lastra e ha detto 'questa per me è Sars-cov'. Poi il paziente è andato in repart ...