Case vip | il megagiardino di Jennifer Lopez

Case vip: il (mega)giardino di Jennifer Lopez (Di martedì 7 luglio 2020) L’ultimo lussuoso dettaglio in fatto di case vip in quarantena lo ha appena svelato Jennifer Lopez: ha dedicato una intera storia di Instagram al giardino tropicale della casa di Miami dove vive con suo compagno campione del baseball Alex Rodriguez e i due gemelli Max ed Emme, nati dalla sua precedente relazione con Marc Anthony. Leggi su vanityfair

ohsoalexx : fun fact: sono ossessionata dai programmi sulle ristrutturazioni e guardo mille video su YT in cui fan vedere le case dei vip - idealista_it : In vendita in Inghilterra una proprietà un tempo abitata da Camilla Parker Bowles - emsiae : Stasera vedremo le case dei vip turchi allora ?? - kryptondaddy : @MeryPavoni @Happy4Trigger @sofertweets @indiepatico ... che, poi, per lui è solo una giustificazione per risparmia… - idealista_it : Pharrell Williams vende una super proprietà a Los Angeles per 10,6 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Case vip Benvenuti nelle case vip: dettagli di porte «regali» Vanity Fair Italia Case vip: il (mega)giardino di Jennifer Lopez

La popstar ha dedicato ai suoi follower un tour nel suo immenso parco tropicale. Questo e altri dettagli delle case vip in quarantena L’ultimo lussuoso dettaglio in fatto di case vip in quarantena lo ...

Grande Fratello Vip, Barbara Alberti confessa: ‘Reduce da un’aggressione, ero sotto shock’, l’ha raccontato solo adesso

Terminata la sua esperienza al GF Vip, Barbara Alberti ha raccontato solo adesso di un particolare episodio accadutole prima di entrare in casa. È stata una delle protagoniste indiscusse di questa qu ...

La popstar ha dedicato ai suoi follower un tour nel suo immenso parco tropicale. Questo e altri dettagli delle case vip in quarantena L’ultimo lussuoso dettaglio in fatto di case vip in quarantena lo ...Terminata la sua esperienza al GF Vip, Barbara Alberti ha raccontato solo adesso di un particolare episodio accadutole prima di entrare in casa. È stata una delle protagoniste indiscusse di questa qu ...