Casaleggio da Conte per stoppare le alleanze alle regionali (Di martedì 7 luglio 2020) La Via Crucis dell’Erede. Davide Casaleggio arriva a Roma furioso, ma nello stesso tempo sa di essere debole. La prima tappa è a Palazzo Chigi per parlare con il premier Giuseppe Conte, il quale però quasi tutti i giorni sente Beppe Grillo, che a sua volta ha interrotto da tempo le comunicazioni con il figlio del co-fondatore. La geografia M5s sta mutando e Casaleggio prova a dimostrare che al timone c’è ancora lui, portando a Conte quello che è il testamento identitario lasciato da Gianroberto Casaleggio per M5s: democrazia diretta, beni comuni e soprattutto niente alleanze.Conte lo riceve. Parlano per un paio d’ore. I rapporti di forza sono platealmente mutati e infatti è stato Davide Casaleggio a chiedere un incontro all’ex avvocato del popolo. I due fino ad ora non avevano mai parlato faccia a faccia così a lungo. Ma ... Leggi su huffingtonpost

