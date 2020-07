Carsyn Davis: la ragazza che muore dopo che la madre l’ha portata a un Covid-Party (Di martedì 7 luglio 2020) Carsyn Leigh Davis è morta in Florida dopo aver contratto il Coronavirus SARS-COV-2 e la madre è stata accusata di averla portata a un Covid-Party in chiesa e aver provato a curarla con farmaci non approvati dai protocolli medici. La 17enne era sopravvissuta al cancro contratto in giovanissima età ma era immunodepressa. Carsyn Davis: la ragazza che muore dopo che la madre l’ha portata a un Covid-Party Rawstory racconta che Carsyn Davis è morta il 23 giugno, due giorni dopo aver compiuto 17 anni, dopo aver contratto il Coronavirus. Rebekah Jones, ex data scientist della Florida, ha detto che nel report del medico legale che racconta la sua morte c’è scritto che Carsyn ha partecipato a un evento in una chiesa con un centinaio di altre persone in cui nessuno aveva le mascherine due settimane prima di morire in ospedale a Miami. Durante i nove ... Leggi su nextquotidiano

_pp_tm_ : Storia terribile. Un genitore ha una responsabilità, questa madre dovrebbe essere in galera. Carsyn Leigh Davis –… -

