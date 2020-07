Carabinieri sotto choc: morto suicida il comandante Andrea Apicella (Di martedì 7 luglio 2020) Nuovo lutto nell’Arma: morto suicida il comandante dei Carabinieri della stazione di Calitri, Andrea Apicella, aveva 52 anni, lascia la moglie. Un nuovo dramma ha sconvolto l’Arma dei Carabinieri: Andrea Apicella, comandante della stazione di Calitri, in provincia di Avellino, si è tolto la vita nelle scorse ore. L’uomo aveva 52 anni e lascia la … L'articolo Carabinieri sotto choc: morto suicida il comandante Andrea Apicella è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri sotto Fuga e inseguimento con polizia e carabinieri: arrestato, era ubriaco e sotto sorveglianza Il Cittadino di Monza e Brianza Nola, tornano alla Diocesi 6 sculture in marmo raffiguranti angeli/putti attribuiti all'artista Domenico Antonio Vaccaro (XVIII Sec.).

NOLA – Domani, alle ore 11:00, a Nola, presso la Diocesi, alla presenza di Monsignor Francesco MARINO, Vescovo di Nola, il Maggiore Michelangelo LOBUONO, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patri ...

Incendio di Balestrino: la situazione è tornata sotto controllo

Attorno alle 16 di oggi pomeriggio sono iniziate le procedure di bonifica dell'area boschiva nel comune di Balestrino nella quale era divampato un rogo nel primo pomeriggio. La situazione è tornata pi ...

