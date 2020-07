Camorra, spaccio più forte del coronavirus: 51 arresti (TUTTI I NOMI) (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – spaccio no stop anche durante il lockdown per l’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dall’inchiesta che questa mattina ha visto gli agenti del Commissariato di Scampia con la Squadra Mobile della Questura di Napoli ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 51 persone indagate, a vario titolo, per i delitti di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, per numerosi episodi di spaccio, di estorsione aggravata e per porto e detenzione di armi. I provvedimenti scaturiscono da complesse indagini coordinate da questa Direzione Distrettuale Antimafia sul clan camorristico deNOMInato Vanella Grassi, ... Leggi su anteprima24

