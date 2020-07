Camorra, nuovo colpo al clan Senese. 28 arresti nella Capitale e in diverse province per estorsione, usura e riciclaggio. Sequestri per 15 milioni di euro (Di martedì 7 luglio 2020) Una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, ha svelato la penetrazione della Camorra – in particolare del clan Senese – nel tessuto economico della Capitale e del nord Italia. Militari del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza e agenti della Squadra Mobile di Roma hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di 28 presunti esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della Camorra campana. Contestualmente è stato eseguito anche un provvedimento di sequestro preventivo di beni e aziende per circa 15 milioni di euro. Impegnati ... Leggi su lanotiziagiornale

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 06 LUG - Pochi giorni fa ha subito, da parte della Dia un sequestro di beni per 10 milioni di euro, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale del tr ...

Camorra, operazione antidroga tra Napoli e Caserta: 17 arresti. A capo il figlio di un boss dei Casalesi

Un’organizzazione criminale con a capo il figlio di un detenuto al 41 bis, attiva tra Napoli e Caserta per lo spaccio di droga: le indagini dei carabinieri di Casal di Principe, coordinate dalla Dda d ...

Un'organizzazione criminale con a capo il figlio di un detenuto al 41 bis, attiva tra Napoli e Caserta per lo spaccio di droga: le indagini dei carabinieri di Casal di Principe, coordinate dalla Dda d ...