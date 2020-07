Camorra, colpo al clan Vanella Grassi: 51 misure cautelari (Di martedì 7 luglio 2020) Nadia Cozzolino 07/07/2020 Campania n.cozzolino@agenziadire.com Dapprima satellite dei Di Lauro e poi confluito nel cartello scissionista degli Amato-Pagano, il clan Vanella Grassi è diventato una consorteria autonoma dopo la sanguinosa faida del 2012-2013 Share on facebook Share on ... Leggi su dire

