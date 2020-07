Camorra, c’è anche il fratello di Monica Cirinnà tra gli arrestati del clan Senese (Di martedì 7 luglio 2020) C’è anche Claudio Cirinnà, 54 anni, nel blitz che stamattina ha smantellato il clan del camorrista Michele Senese. È il fratello di Monica Cirinnà, parlamentare del Pd nonché “madre” della legge che nella passata legislatura ha introdotto in Italia le nozze gay. anche per lui sono scattate le manette in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dal Gip su richiesta della Dda di Roma. L’accusa ipotizzata a suo carico (e che dovrà essere sancita da sentenza irrevocabile) è di riciclaggio. Avrebbe cioè reinvestito capitali illeciti. Già nel 2015 il fratello della deputata era stato coinvolto in una vicenda di traffico di carburante. Claudio Cirinnà è accusato di riciclaggio Senese, che il Cirinnà avrebbe agevolato impiegandone i proventi, è ... Leggi su secoloditalia

