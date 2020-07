Camorra: blitz nella Capitale, 28 ordinanze per il clan Senese (Di martedì 7 luglio 2020) L’operazione antiCamorra ha portato ad un’ordinanza di custodia cautelare per 28 persone appartenenti alla famiglia Senese. Sequestrati beni per 15 milioni di euro e perquisizioni in tutta Italia. Secondo le indagini svolte Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Roma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia 28 esponenti della famiglia Senese sarebbero ritenuti responsabili di … L'articolo Camorra: blitz nella Capitale, 28 ordinanze per il clan Senese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Camorra: blitz nella Capitale 28 ordinanze per il clan Senese - #Camorra: #blitz #nella #Capitale - SkyTG24 : #Napoli, blitz contro la camorra all’alba: 51 misure cautelari - MediasetTgcom24 : Camorra, blitz contro il clan Senese: 28 ordinanze, sequestri per 15 milioni #camorra - VerderameRenato : RT @Adnkronos: Maxi blitz contro esponenti famiglia #Senese, 28 arresti - lana_carlotta : RT @Adnkronos: Maxi blitz contro esponenti famiglia #Senese, 28 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra blitz Camorra, blitz contro il clan Senese: 28 ordinanze, sequestri per 15 milioni TGCOM Camorra: blitz nella Capitale, 28 ordinanze per il clan Senese

Il nucleo familiare è accusato di agevolare e favoreggiare la penetrazione della camorra all’interno del tessuto economico e commerciale della capitale. Frosinone, L’Aquila. Il giro di contatti ...

Roma, operazione contro la Camorra: 28 ordinanze contro il clan Senese, 15 milioni sequestrati

Blitz contro la Camorra nella Capitale. Nel mirino di finanzieri e poliziotti esponenti del clan Senese. Sequestrati beni per 15 milioni. ROMA – La Camorra estende i suoi tentacoli anche nella Capital ...

Il nucleo familiare è accusato di agevolare e favoreggiare la penetrazione della camorra all’interno del tessuto economico e commerciale della capitale. Frosinone, L’Aquila. Il giro di contatti ...Blitz contro la Camorra nella Capitale. Nel mirino di finanzieri e poliziotti esponenti del clan Senese. Sequestrati beni per 15 milioni. ROMA – La Camorra estende i suoi tentacoli anche nella Capital ...