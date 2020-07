Camorra, arrestato il fratello di Monica Cirinnà: “Amarezza e dolore” (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 28 le ordinanze di custodia cautelare notificate dalla Guardia di Finanza nell’operazione congiunta con la squadra Mobile della Polizia nei confronti del clan Senese. Tra le persone coinvolte nell’inchiesta giudiziaria che ha smantellato il clan camorrista ci sarebbe anche il fratello di Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico. Operazione della Gdf: smantellato il clan Senese Operazioni congiunte al centro e al Nord quelle della Polizia e della Guardia di Finanza che ha messo oggi in azione il piano volto a smantellare un clan di stampo camorrista. Si tratterebbe del clan della famiglia Senese con a capo Michele Senese che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, nonostante la detenzione in carcere avrebbe continuano a gestire gli “affari di famiglia” in maniera indisturbata. Pizzini nelle scarpe Secondo quanto ... Leggi su thesocialpost

LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - josephselly : RT @staplica: Camorra a Roma, arrestato anche il fratello di Monica Cirinnà senatrice del Pd - ferdina75517193 : RT @lefrasidiosho: Camorra, arrestato fratello della #Cirinnà - benny_bove : RT @lefrasidiosho: Camorra, arrestato fratello della #Cirinnà - LandoriPaolo : RT @lefrasidiosho: Camorra, arrestato fratello della #Cirinnà -