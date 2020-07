Camorra, arrestato il fratello della senatrice Pd Monica Cirinnà (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – C’è anche Claudio Cirinnà, fratello della senatrice del Pd Monica Cirinnà, tra gli arrestati nella maxi operazione contro la Camorra a Roma. La polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato un vero e proprio clan criminale. Arrestati, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, 28 presunti esponenti della famiglia Senese considerati responsabile di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. A questi reati va aggiunta l’aggravante di aver agito con metodo mafioso favorendo la Camorra campana. Come detto, tra le persone arrestate c’è anche il fratello di Monica Cirinnà, già coinvolto in passato in un’inchiesta sul traffico di carburante tra diversi Paesi europei, adesso finito in ... Leggi su ilprimatonazionale

