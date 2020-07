Camorra a Roma, tutti i dettagli dell’operazione: ecco i nomi delle persone arrestate (Di martedì 7 luglio 2020) Alle prime ore di questa mattina,i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile di Roma, con il supporto di altre unità operative del Corpo e della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 28 persone e a un sequestro preventivo di beni per circa 15 milioni di euro. Camorra a Roma: i nomi delle persone arrestate In particolare, sono state eseguite 16 misure cautelari in carcere nei confronti di: SENESE Michele cl. 1957; SENESE Angelo cl. 1962; SENESE Vincenzo cl. 1977; GAGLIONE Raffaella cl. 1959; MASTROSANTI Domenico cl. 1959; LEONE Tonino cl. 1962; SORRENTINO Antonio cl. 1963; CIRINNÀ Claudio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

poliziadistato : Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Ital… - CorriereCitta : Camorra a Roma, tutti i dettagli dell’operazione: ecco i nomi delle persone arrestate - DavidRo59411925 : RT @poliziadistato: Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Italia c… - Egaleonis : RT @poliziadistato: Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Italia c… - Kristina_Claret : RT @poliziadistato: Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Italia c… -