Camorra a Roma, arrestato anche il fratello della Cirinnà del Pd (Di martedì 7 luglio 2020) Nella maxi-inchiesta contro la "Camorra di Roma" c'è anche Claudio Cirinnà, fratello di Monica Cirinnà, senatrice del Pd. La parlamentare, che è anche vista anche come una possibile candidata per il Campidoglio, secondo quanto risulta è del tutto estranea alla vicenda. Tra i 28 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda che ha smantellato la famiglia Senese, c'è anche il nome di Claudio Cirinnà che in passato era già stato coinvolto in un'inchiesta su traffico di carburante fra vari Paesi europei. Il fratello della senatrice dem è finito in carcere. Leggi su iltempo

poliziadistato : Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Ital… - Alessan67153720 : RT @poliziadistato: Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Italia c… - salomone_l : RT @tempoweb: #Camorra a #Roma, in carcere anche il fratello di #MonicaCirinnà senatrice del #Pd - MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: #Camorra a #Roma, in carcere anche il fratello di #MonicaCirinnà senatrice del #Pd - PalladeAtena : RT @tempoweb: #Camorra a #Roma, in carcere anche il fratello di #MonicaCirinnà senatrice del #Pd -