Camorra, 51 Arresti a Napoli. Sgominato il clan Vanella Grassi (Di martedì 7 luglio 2020) Napoli (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba è in corso a Napoli una maxi operazione di Carabinieri e Polizia di Stato nei quartieri di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Scampia. Sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguite 51 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti affiliati al clan camorristico de “La Vanella Grassi”. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati tra cui traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illegale di armi. (ITALPRESS). L'articolo Camorra, 51 Arresti a Napoli. Sgominato il clan Vanella Grassi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

