Cambiamento climatico e deflussi: le portate dell’Adda ridotte del 20% negli ultimi 2 secoli (Di martedì 7 luglio 2020) In uno studio diretto e coordinato da Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Brescia e Consiglio Nazionale delle Ricerche, un gruppo di ricercatori ha registrato una significativa diminuzione nei deflussi del bacino pre-lacuale del fiume Adda, a fronte di una diminuzione molto più contenuta delle precipitazioni dal 1800 ad oggi. Il fenomeno è inquadrabile nel contesto generale del forte Cambiamento climatico che sta interessando il territorio italiano. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista International Journal of Climatology. Lo studio mette a confronto le precipitazioni mensili sul bacino pre-lacustre del fiume Adda, stimate a partire dal 1800, con gli afflussi idrici giornalieri in entrata al lago di Como e in uscita dallo stesso, due serie di dati rispettivamente rilevati dal 1845 ad oggi. Da ... Leggi su meteoweb.eu

"Qui la massima è stata 31 gradi. Non è inusuale. Ma per luglio, non per giugno". Nikita Zimov è il direttore del Parco del Pleistocene, poliedrico esperimento scientifico oltre il circolo polare arti ...

Europa Verde sull'eolico. La svolta sulle rinnovabili non si fa con le belle parole

Sul fronte dei sostenitori del progetto del parco eolico torna a farsi sentire Europa Verde di Rimini. Per una vera svolta sulle rinnovabili non bastano più solo le belle parole, si legge in una nota: ...

