Calciomercato Milan, rivoluzione Rangnick: talento e gioventù al potere, tutti i nomi nel mirino [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Tutte le strade portano a Rangnick. In casa Milan si prepara l’ennesima rivoluzione. Una stagione travagliata quella vissuta dai rossoneri, che si sono risollevati con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina. Ma Gazidis sembra aver deciso di non confermare il tecnico parmense nonostante i buoni risultati. La qualificazione alla prossima Europa League è alla portata del Diavolo, ma non sembra bastare. E allora si ripartirà, per l’ennesima volta, da capo. Un nuovo progetto, una nuova strategia e tanti cambi in rosa. Ralf Rangnick dovrebbe svolgere il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. Sarà lui ad organizzare il mercato e il suo passato mette in chiaro diversi punti su cui si fonderà il nuovo Milan. Rangnick si è sempre alternato tra panchina e scrivania nelle sue precedenti esperienze e un doppio ruolo del genere ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Milan, Rangnick sarà allenatore e Dt. Maldini verso l'addio - Gazzetta_it : #Rangnick e #Milan, tutto fatto: doppio ruolo allenatore e d.t. #Maldini in bilico - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, possibile trattativa incrociata col #LokomotivMosca tra Miranchuk e Laxalt - CalcioWeb : +++ #CALCIOMERCATO #MILAN, RIVOLUZIONE #RANGNICK TALENTO E GIOVENTU' AL POTERE: TUTTI I NOMI NEL MIRINO [FOTOGALLER… - 0Marcullo02 : RT @vanandrix79: Marchetti: 'Milan, ci sarà anche un tetto per i singoli cartellini dei giocatori' È tornato il tetto ?? ?@NandoPiscopo1?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, Sky Sport sgancia la bomba: scambio clamoroso! Il Milanista Nel Lecce qualche freccia in più al suo arco: le probabili formazioni del match contro la Lazio

Altro impegno proibitivo per il Lecce che oggi pomeriggio riceve la Lazio, seconda della classe. Ma a Liverani servono punti e nel suo scacchiere c’è il ritorno di qualche pedina. Un incrocio delicati ...

Numeri & curiosità di Genoa – Napoli

Domani alle ore 19:30, in occasione della 31^ giornata di campionato, il Napoli affronterà il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, il primo impianto calcistico d’Italia la cui inaugurazione risale al 14 ...

Altro impegno proibitivo per il Lecce che oggi pomeriggio riceve la Lazio, seconda della classe. Ma a Liverani servono punti e nel suo scacchiere c’è il ritorno di qualche pedina. Un incrocio delicati ...Domani alle ore 19:30, in occasione della 31^ giornata di campionato, il Napoli affronterà il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, il primo impianto calcistico d’Italia la cui inaugurazione risale al 14 ...